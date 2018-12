Pronostic Le Havre Nîmes : Analyse, prono et cotes du match de Coupe de la Ligue

2

Le Havre – Nîmes : des buts de chaque côté !

Le Havre, 9de Ligue 2, accueille Nîmes en huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue. Confortablement installés en milieu de tableau en championnat, les Normands espèrent créer la surprise en Coupe de la Ligue à domicile. Dans leur Stade Océane, les Havrais se comportent bien et n'ont perdu qu'une fois contre Béziers (spécialiste des victoires à l'extérieur). Lors des premiers tours, les Havrais ont dominé Troyes (2-0) et Brest (tab, 3-3 à la fin du temps réglementaire). Leurs trois derniers matchs à la maison ont offert des buts pour chaque équipe. Promu en Ligue 1, Nîmes se comporte bien et occupe la 10place. Après avoir connu un passage difficile, les Crocos ont su retrouver leur mordant. Le week-end dernier, les joueurs de Blaquart se sont par contre inclinés contre Lille, second de Ligue 1 (3-2), après 4 victoires consécutives. Pour se qualifier en huitièmes, les Nîmois sont passés par les tirs aux buts face à l'AS Saint Etienne (1-1 dans le temps réglementaire). L'an passé en Ligue 2, Le Havre s'était imposé à domicile face à Nîmes (2-1). Sur ce match entre deux équipes joueuses, nous voyons les deux équipes marquer, d'autant que l'excellent gardien nîmois Bernardoni ne jouera pas ce match.