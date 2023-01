Pronostic Le Havre Nîmes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Le Havre – Nîmes déséquilibré

Annoncé souvent comme l'un des candidats à la montée, Ke Havre avait souvent déçu ces dernières années, se contentant régulièrement du ventre mou de Ligue 2. Ces mauvais résultats ont poussé la direction du club à opérer à de nombreux changements lors de l'intersaison avec l'arrivée du duo Bodmer-Elsner. Cette paire s'est rapidement mise au travail et permet au HAC d'être actuellement le leader incontesté de Ligue 2. En effet, à la mi-championnat, la formation normande compte déjà 7 points d'avance sur son premier poursuivant, Bordeaux, et 9 sur le troisième, Sochaux. Depuis la reprise, les Havrais ont accru cet écart car ils ont récemment affronté et battu à domicile leurs deux grands adversaires directs à savoir les Girondins de Bordeaux (2-1) et le FC Sochaux (1-0). Ces rencontres ont plutôt été équilibrées mais la réussite est actuellement en faveur des Normands. Depuis sa défaite de la 2e journée à Valenciennes, le HAC n'a plus perdu la moindre rencontre de championnat. L'équipe havraise s'appuie sur son collectif basé sur un socle défensif très solide (seulement 6 buts encaissés). En face, le Nîmes Olympique est dans une dynamique diamétralement opposée puisqu'il est avant-dernier du championnat. Relégués il y a 2 saisons, les Crocos avaient obtenu, avant la trêve provoquée par la Coupe du Monde, deux belles victoires à domicile face à deux équipes du haut de tableau à savoir Amiens (2-0) et Bordeaux (1-0). Depuis la reprise des compétitions, le NO n'a toujours pas connu les joies de la victoire avec deux revers face à Guingamp (1-2) et Metz (1-4) pour un nul sur la pelouse d'Annecy (0-0) promu cet été. De plus, le club gardois a été éliminé de la Coupe de France à Grenoble en 32de finale vendredi dernier (1-0). Dans cette affiche déséquilibrée, Le Havre devrait poursuivre son petit bonhomme de chemin en s'imposant face à Nîmes.