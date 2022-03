Pronostic Le Havre Nîmes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Havre enchaîne face à Nîmes

Le Havre occupe actuellement la place plus frustrante du championnat avec la 6position. En effet, Les Havrais se trouvent à 6 points de Sochaux, 5et dernier qualifié pour les playoffs. Cependant, les normands n'ont pas abdiqué dans la course aux playoffs puisqu'ils viennent de remporter leurs deux derniers matchs face à Nancy et Quevilly Rouen. Ces succès sont venus mettre fin à une terrible série de 6 journées sans la moindre victoire. Les protégés de Paul Le Guen n'étaient pas attendus à ce niveau en ce début de saison.

De son côté, le Nîmes Olympique semble avoir parfaitement digéré sa relégation. Auteur d'une saison catastrophique en Ligue 1, le club nîmois se trouve actuellement en 8e position avec 8 points d'avance sur le premier relégable. Les Crocos se montrent irréguliers mais réussissent des coups qui leur permettent de se trouver dans la 1ière partie de tableau. Lors des dernières journées, le NO a d'ailleurs fait étalage de cette inconstance avec une victoire sur Nîmes (3-1), un nul contre le Paris FC (1-1) et un revers contre Amiens (3-0). En déplacement, le club gardois reste sur deux lourds revers contre Caen (4-0) et Amiens (3-0). Pour cette affiche, Le Havre pourrait lancer sa mission remontée à domicile vers les playoffs en dominant le club nîmois qui a perdu 4 de ses 6 derniers déplacements.