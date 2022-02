Pronostic Le Havre Nancy : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Nancy ne lâche pas face à Le Havre

A un moment proche de revenir dans le Top 5 de Ligue 2, Le Havre n’a pas su saisir sa chance et a laissé passer plusieurs opportunités. Actuellement en 7e position, la formation normande a manqué la bascule lors des dernières journées en raison de sa méforme actuelle. Incapable de l'emporter lors des 6 dernières journées, Le Havre a signé 3 défaites et 3 nuls sur la période. Les hommes de Paul le Guen restent en plus sur deux lourdes défaites, la première face à Bastia au Stade Océane alors que les Normands avaient démarré pied au plancher pour mener de 2 buts avant de subir la furia bastiaise (2-4). Et le week-end dernier, Le HAC n’a rien pu faire chez le leader de Ligue 2, Toulouse (4-0). Un cran au-dessus, les Toulousains ont surclassé le Havre. Avec 7 points de retard sur les playoffs, les hommes de Le Guen abattent certainement l’une de leurs dernières cartes pour revenirl’AJ Auxerre, 5chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Nancy occupe la place de lanterne rouge depuis quasiment le début de saison. Cependant, les Lorrains n’ont toujours pas abdiqué puisqu’ils accusent seulement 5 points de retard sur le barragiste et 7 sur le premier non relégable. De plus, le club nancéen a montré des signes d’amélioration depuis la nomination d'Albert Cartier avec notamment, lors des 3 dernières journées, des nuls contre Caen (1-1) et Auxerre (1-1) pour un succès important face à Dunkerque (2-0) le week-end dernier. Ce bon passage coïncide aussi avec la bonne forme de Mickael Biron impliqué sur les 5 derniers buts inscrits par son équipe (2 buts et 3 passes décisives). Relancé suite à ses derniers résultats, Nancy pourrait prendre des points au stade Océane face à des Havrais qui n'arrivent plus à gagner .- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Le Havre Nancy détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !