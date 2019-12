Pronostic Le Havre Le Mans : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Le Havre a lâché les amarres avant de recevoir Le Mans

Le Havre avait parfaitement débuté la saison au point de faire partie des favoris à l'accession directe en Ligue 1. Puis, les Normands ont ensuite connu un coup de mou, ne gagnant plus le moindre match lors de 8 journées consécutives. Les hommes de Paul Le Guen se sont même inclinés à domicile face à Dunkerque, équipe de National, en Coupe de France. Mais il y a deux semaines, les Havrais ont retrouvé les joies de la victoire face à Guingamp en inscrivant 4 buts en seconde mi-temps (4-0 au final). Le week-end dernier, les Normands ont confirmé leur bonne forme en s'imposant à Rodez (1-2). Le buteur Timo Kadewere a inscrit un nouveau doublé face aux Ruthéniens et caracole en tête du classement des meilleurs buteurs de la L2 (15 réalisations).

Le Mans connaît une dynamique inverse. Les joueurs de la Sarthe ont perdu 8 de leurs premiers matchs en Ligue 2. Le promu a ensuite connu une meilleure période au cours de laquelle ils ont réussi à prendre des points et sortir de la zone rouge. Mais ce week-end, les hommes de Richard Déziré ont effectué une très mauvaise opération en s'inclinant à domicile face à Châteauroux (1-2), adversaire direct pour le maintien. Pour ce match, Le Havre semble en mesure de poursuivre sa série et de s'imposer face à une équipe du Mans luttant pour ne pas descendre.