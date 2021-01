Pronostic Le Havre Guingamp : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Havre – Guingamp : nuls jusqu’au bout

Ambitieux en début de saison, Le Havre et Guingamp se retrouvent actuellement dans le dernier tiers du classement. Les Normands comptent 24 points et doivent regarder derrière eux car seulement 5 unités les séparent du premier relégable. Battus en milieu de semaine par le Paris FC en coupe de France, les Havrais ont raté l'occasion de s'aérer les esprits dans une autre compétition. Le club doyen doit relancer la machine en Ligue 2 pour prendre de l'avance sur la zone de relégation et ne pas se retrouver à vivre une fin de saison galère. La dynamique actuelle est peu réjouissante avec une seule victoire lors des 11 dernières journées, face à une formation de Chambly qui occupe la 19place.

De son côté, l'En Avant Guingamp est dans une situation encore plus catastrophique puisque le club breton affiche seulement 2 points de plus que la première formation relégable. Les hommes de Bazdarevic ont pourtant pris des points lors des 3 dernières journées, avec notamment une victoire importante sur le terrain de la lanterne rouge castelroussine (2-3), son seul succès depuis le 19 octobre. En difficulté, le club breton a une nouvelle fois affiché sa fébrilité en Coupe de France face à Caen pour une large défaite au Roudourou (1-3). Les Guingampais sont concernés par le maintien et se déplacent au stade Océane pour ramener au moins un point. Pour cette affiche entre deux déceptions de la saison qui ont très peu gagné ces dernières semaine, on devrait voir les deux formations se neutraliser et se quitter sur un match nul, à une cote à plus de 3 qui semble intéressante à tenter sans trop de pression avec le 1er pari de 100€ remboursé en CASH par PMU.