Pronostic Le Havre Grenoble : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Grenoble va chercher un résultat au Havre

Leur dixième place au classement général résume parfaitement la saison des Havrais en Ligue 2. Moyens depuis le début de saison, les Normands finissent cet exercice sans ambition. En effet, avec 10 points de retard sur les play-offs d'accession et 10 d'avance sur la relégation, le Havre devrait connaître une fin de saison tranquille. Après un petit coup de mieux en février, les hommes de Paul le Guen se sont déjà relâchés puisqu'ils se sont inclinés le week-end dernier face à une formation paloise (2-0) qui lutte pour le maintien. Ce revers a mis fin à une série de 7 matchs sans la moindre défaite pour le HAC (2 succès et 5 nuls). Dans son stade Océane, le HAC a remporté un seul match lors des 9 dernières réceptions, face au Paris FC (1-0). En face, Grenoble est lancé dans la course aux play-offs. Les hommes de Philippe Hinschberger occupent actuellement la 4place du général avec 6 points de retard sur le leader troyen et 3 sur le duo de poursuivants composé de Clermont et Toulouse. Le club isérois est davantage préoccupé par le retour des équipes qui luttent pour revenir dans le Top 5, puisqu'Auxerre et le Paris FC ne sont qu'à 5 points derrière. Le week-end dernier et comme souvent ces dernières semaines, le GF38 a pris des points en fin de rencontre avec l'égalisation de Djitté à la 84face à Niort (1-1). Le Sénégalais avait déjà inscrit le but de la victoire à Nancy dans le temps additionnel le week-end précédent. Tourné vers son objectif de finir dans le Top 5 pour jouer les barrages, Grenoble devrait au moins accrocher un nul au Havre, qui ne joue plus rien en cette fin de saison.