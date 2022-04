Pronostic Le Havre Dunkerque : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Havre stoppe l’hémorragie face à Dunkerque

Le Havre est sur une terrible série de 4 revers consécutifs. Le club normand est rapidement passé de la 6place à la 10. Les hommes de Le Guen ont ainsi perdu tout espoir de jouer les barrages d'accession. Les défaites concédées contre Nîmes (0-1), Dijon (2-0), Caen (2-4) et Pau (2-1) montrent que la formation havraise a certainement lâché et a abandonné ses derniers espoirs. Le HAC ne devrait pas être embêté par la relégation puisqu'il possède 10 points d'avance sur le 1er relégable. Les Normands seraient cependant inspirés de prendre quelques points pour se mettre vraiment à l'abri. La bande à Le Guen doit retrouver sa forme à domicile où elle n'a remporté qu'un match lors des 9 dernières réceptions.

En face, l'USO Dunkerque est dans une situation encore plus critique car les Nordistes se trouvent dans la zone de relégation. Avec un seul point de retard sur le barragiste et 3 sur le premier non relégable, Dunkerque est toujours dans le coup pour le maintien. Après avoir connu un sursaut avec plusieurs victoires face à Nîmes, Rodez, Dijon et Pau, la formation nordiste est retombée dans ses travers lors des dernières semaines (3 défaites consécutives). Battu d'abord par Bastia (1-0) et Valenciennes (1-2), Dunkerque s'est incliné sur la pelouse de Caen (2-1) le week-end dernier. Devant son public et sans pression, Le Havre pourrait dominer une équipe dunkerquoise dans une mauvaise passe.