Pronostic Le Havre Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Havre déçoit encore face à Clermont

L'affiche du lundi soir en Ligue 2 oppose le Havre au Clermont Foot. Ces deux formations, au début de la saison, étaient des candidats déclarés à la montée. Le club normand occupe cependant actuellement une décevante 13place, loin des ambitions initiales avec 5 points de retard sur son adversaire du soir. Ce match est essentiel dans la saison des Havrais pour repartir de l'avant et se rapprocher des barrages. La dynamique actuelle des hommes de Paul le Guen est loin d'être rassurante avec trois revers face à Grenoble, Caen et Sochaux, pour 2 nuls contre Auxerre et Ajaccio. Depuis le début de saison, le HAC rencontre des difficultés à domicile avec seulement deux victoires face aux mal classés Amiens et Pau, pour 2 nuls et 2 défaites. Proche de la montée lors du dernier exercice, Clermont avait été stoppé par l'arrêt de la saison. Formation solide de Ligue 2, le club auvergnat frappe à la porte des barrages ces dernières saisons. Après 14 journées, le Clermont Foot occupe la 6place avec seulement 6 points de retard sur le premier. Les Auvergnats n'ont perdu que trois rencontres depuis le début de saison, la dernière en date remonte à leur dernier déplacement à Niort (1-0). Les hommes de Gastien se sont ensuite repris face au promu palois (3-0) avec des buts des hommes en forme, Allevinah et surtout Mohamed Bayo, auteur d'un doublé et de sa 8réalisation de la saison.