Pronostic Le Havre Châteauroux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Havre se lance face à Châteauroux !

Club historique français, Le Havre a pour ambition de retrouver l'élite le plus rapidement possible. Il y a un an, le club normand a fait appel à un entraîneur expérimenté pour atteindre cet objectif, Paul Le Guen. Après une première saison moyenne, les Normands sont attendus au tournant pour ce nouvel exercice. Pour l'instant, leur départ manque de régularité et ne permet pas aux Havrais d'occuper les premiers rôles. Après 6 journées, le HAC est seulement 11de Ligue 2 avec 9 points au compteur. Les hommes de Le Guen ont tout de même remporté 3 victoires face à Amiens, Guingamp et Nancy. Lors de la dernière journée, le Havre a en revanche subi une lourde défaite face au leader, le Paris FC (0-3). En face, Châteauroux a lutté pour son maintien lors des deux dernières saisons et s'attend à devoir en faire de même pour ce nouvel exercice. Si la Berrichonne a parfaitement lancé sa saison en s'imposant à Ajaccio (0-1), les Castelroussins n'ont pas eu la même réussite par la suite en enchaînant 3 défaites et un nul. Les hommes d'Usai ont en revanche dominé Niort lors de la dernière journée (2-0) avec le deuxième but de la saison de Mulumba.