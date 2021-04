Pronostic Le Havre Chambly : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Le Havre – Chambly avec des buts de chaque côté

Calé en 13position, Le Havre compte 4 points d'avance sur le premier relégable, le Stade Malherbe de Caen. Les Normands devraient se maintenir mais sont loin de leurs objectifs initiaux qui étaient de se mêler à la course aux play-offs. Le club normand se montre solide mais accumule les matchs nuls. En effet, le HAC est l'une des formations de Ligue 2 qui a le plus souvent partagé les points depuis le début de la saison, à 14 reprises (17 pour Guingamp, 1er dans ce domaine). Les hommes de Paul Le Guen restent sur 4 scores de parité face à Auxerre (1-1), Ajaccio (1-1), Clermont (1-1) et Rodez (1-1), à chaque fois sur le même score donc et avec des buts des deux côtés à chaque fois. De son côté, Chambly jette ses dernières forces dans la lutte pour le maintien. Les hommes de Bruno Luzi, 19, accusent 5 points de retard sur Caen, barragiste, et sur le premier non relégable, Dunkerque. Victorieux d'Amiens à la mi-avril (2-0), Chambly n'a pas sû enchainer en s'inclinant au Roudourou face à Guingamp (1-0) et en concédant le nul à domicile face à Nancy (1-1) le week-end dernier. Les Camblysiens n'ont plus le choix s'ils veulent se maintenir et ils vont devoir prendre des risques au stade Océane ce qui devrait nous offrir un match ouvert. A l'instar des 4 dernières journées disputées par Le Havre, on devrait voir des buts de chaque côté entre une équipe de Chambly qui devra tout donner une équipe du HAC qui pourra jouer sans pression.