Pronostic Le Havre Caen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Havre – Caen : erbyd cadenassé

Le Havre accueille Caen dans le cadre de la 11journée de Ligue 2. Les 2 formations normandes font partie des prétendants à la montée. L’équipe de Paul Le Guen occupe la 7place du classement avec 9 points de retard sur le leader, le Paris FC. Les Havrais ne sont, en revanche, qu’à 2 points de la 2place détenue par Troyes. Le club normand manque de constance dans ses résultats pour s’installer durablement dans le haut du tableau, les Havrais avaient pourtant aligné deux victoires consécutives face aux promus, Dunkerque (0-1) et Pau (1-0). Incapable d’enchaîner, Le Havre s’est ensuite incliné face à Grenoble lors de la dernière journée (2-1).chezjusqu’au 3 décembre seulement⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Caen a connu une saison dernière très compliquée, à lutter pour le maintien. Les Normands ont mieux débuté ce nouvel exercice et font actuellement pour l'instant partie des barragistes, en quatrième position. Les hommes de Pascal Dupraz se montrent intraitables à domicile où ils sont invaincus avec 13 points pris sur les 15 possibles. A l’extérieur, le Stade Malherbe possède un bilan nettement moins flatteur avec 4 points en 5 rencontres. Ce duel entre deux formations qui visent au moins les barrages s’annonce serré, et comme souvent dans un derby, on pourrait assister à un match viril et haché avec moins de 3 buts, comme dans toutes les rencontres à domicile du Havre.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parieravecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Le Havre Caen détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !