Pronostic Le Havre Bastia : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Le Havre – Bastia cadenassé

Cette opposition entre le Havre et Bastia met aux prises deux équipes sur des dynamiques positives. Souvent décevant ces dernières saisons, le HAC a réussi son entame et se trouve en 4e position au classement avec un seul point de retard sur Bordeaux et Amiens. Pas attendu à ce niveau, le Havre bénéficie de l'excellent travail réalisé par le duo Bodmer – Elsner. Après une entame ratée avec 3 journées sans la moindre victoire, Le Havre a passé la vitesse supérieure en surclassant l'AS Saint Etienne (0-6) à Geoffroy Guichard. Depuis, les Havrais enchaînent les prestations de qualité et viennent de signer 5 victoires pour 2 nuls. Le week-end dernier malgré une domination d'ensemble, le club normand n'a pas réussi à s'imposer à Dijon (0-0). La clé de la réussite havraise est certainement sa défense, la meilleure de Ligue 2. De son côté, Bastia est également sur une bonne série qui a également débuté à Geoffroy-Guichard, mais pas par une victoire. Surclassé par les Verts (5-0), le Sporting a ensuite relevé la tête et vient d'enregistrer 3 victoires et un nul lors des 4 dernières journées. Ce bon passage a permis aux hommes de Régis Brouard de remonter à la 7place, à seulement 4 points des leaders. A l'instar du Havre, Bastia s'est appuyé sur sa défense pour accrocher ses derniers résultats. En effet, lors de sa bonne série de 4 matchs sans la moindre défaite, les Bastiais n'ont pas concédé le moindre but. Cette opposition entre deux formations en forme et qui s'appuient sur leur solidité devrait offrir un match cadenassé avec moins de 3 buts, comme lors des 3 derniers matchs de ces 2 équipes.