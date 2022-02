Pronostic Le Havre Bastia : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Havre à la recherche d'une 1re victoire en 2022 face à Bastia

Sixième de Ligue 2, Le Havre compte seulement 3 points de retard sur Auxerre, qui occupe la dernière place qualificative pour les playoffs. La formation normande avait réussi une première partie de saison intéressante, mais rencontre des difficultés en 2022. En effet, les hommes de Paul Le Guen n'ont toujours pas remporté le moindre match dans cette nouvelle année civile. À la reprise, les Havrais se sont fait surprendre à domicile par une équipe sochalienne qui joue également la montée en Ligue 1 (0-1). Ensuite, Le HAC a partagé les points avec le Paris FC (2-2), Rodez (0-0) et Niort (0-0). Avec Amiens, la formation havraise est l'équipe qui a enregistré le plus de matchs nuls depuis l'entame de la saison (11 en 23 journées). À domicile, les rencontres havraises ont toujours offert peu de but (- de 3,5 à chaque fois). De son côté, Bastia vient de s'incliner jeudi en quarts de finale de la Coupe de France face au FC Nantes (2-0). Les Bastiais avaient réalisé un excellent parcours au cours duquel ils avaient notamment battu deux formations de l'élite, Clermont et Reims. Désormais, le club bastiais est totalement focalisé sur le maintien en Ligue 2. Après 23 journées disputées, le Sporting se retrouve en 17position avec 3 points d'avance sur Grenoble, première formation relégable. La formation corse se montre nettement plus régulière dans ses performances depuis plusieurs semaines. En effet, les protégés de Régis Brouard n'ont perdu qu'à deux reprises lors des 10 dernières journées de Ligue 2. La semaine passée, les Bastiais se sont contentés d'un nul face à Pau à Furiani. Solide formation n'ayant perdu que 4 matchs cette saison, Le Havre devrait prendre au minimum le point du nul face à Bastia qui gagne peu à l'extérieur (2 matchs en 11 déplacements de L2), dans une rencontre avec moins de 4 buts.