Pronostic Le Havre Annecy : analyse, cotes et pronos du match de Ligue 2

Le Havre affirme ses ambitions face à Annecy

Souvent annoncé parmi les candidats à la montée, Le Havre avait réalisé des derniers exercices décevants qui ont certainement coûté sa place à Paul le Guen. Cet été, le club normand est reparti sur un nouveau duo avec Matthieu Bodmer en directeur technique et Luka Elsner en tant que coach principal. Après un départ quelconque, Le Havre semble avoir connu un déclic lors de son très large succès à St Etienne (0-6). Tenu ensuite en échec par Amiens, le HAC est reparti de l'avant en remportant ses trois derniers matchs face à Laval (1-3), Caen (2-1) et contre Niort (0-1) lors de la dernière journée. Ces excellents résultats placent les Normands en 2position de L2, à un seul point du FC Sochaux. Depuis l'entame de saison, Le Havre s'appuie sur sa force collective pour décrocher des résultats. Promu cette saison, Annecy a connu un départ compliqué en Ligue 2 avec 3 revers de rang face à Niort, Amiens et Laval. Depuis son revers face aux Tangos, les Hauts-Savoyards sont invaincus et enchaînent les bonnes performances. Dans un premier temps, la bande à Laurent Guyot s'est attachée à stopper l'hémorragie avec deux nuls obtenus face à Rodez et Grenoble. Ce regain de confiance s'est caractérisé par un premier succès en terre dijonnaise et a été suivi par un excellent nul face à Metz et une nouvelle victoire face à Quevilly Rouen le week-end dernier. Annecy est calé en milieu de tableau de Ligue 2 avec 9 points mais la marge est faible puisque le 1relégable n'accuse que deux unités de retard. A domicile et jouant la montée, le Havre devrait poursuivre sa très belle série de victoires en prenant le meilleur sur Annecy qui devrait a priori plutôt jouer le maintien.