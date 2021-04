Pronostic Le Havre Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pas de vainqueur entre Le Havre et Ajaccio

Cette confrontation entre le Havre et Ajaccio met aux prises deux formations, qui étaient en début de saison des potentiels candidats aux barrages. Lors de l'arrêt de la saison l'an passé, les Havrais n'étaient pas très loin du Top 5. Cette année, le club normand doit se contenter de la 11place avec 8 points d'avance sur le premier relégable, Guingamp. En s'imposant dans le derby face à Caen (0-2), les Havrais ont certainement fait un grand pas vers le maintien. Pour clôturer la journée précédente, le HAC est allé prendre un bon point sur la pelouse de l'Abbé-Deschamps face à une équipe auxerroise dans la course aux play-offs (1-1). A domicile, le Havre fait partie des équipes qui ont le moins remporté de matchs (3), mais en revanche, les Normands font partie de ceux qui ont le plus accumulé de matchs nuls (7). De son côté, l'AC Ajaccio a été l'un des grands perdants de la saison dernière suite à l'arrêt des compétitions pour éviter la propagation de la pandémie. Les Corses étaient bien installés parmi les 5 premiers et semblaient se diriger vers les barrages. Les hommes de Pantaloni ont eu du mal à se remettre de cette terrible décision et ont connu un départ laborieux. Les Ajacciens se sont bien repris au cœur de l'automne pour se replacer dans la première partie de tableau. Un peu moins bien lors des dernières semaines, les Corses ont signé une victoire importante la semaine passée face à Valenciennes (3-0). Ce succès offre désormais 8 points d'avance sur la premier relégable. Entre des Havrais qui collectionnent les nuls au Stade Océane et des Corses qui gagnent peu à l'extérieur (3 victoires seulement à la maison, on pourrait voir un nul, d'autant que ces deux équipes semblent d'un niveau très proche.