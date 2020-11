Pronostic Lazio Zenit : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

La Lazio fait le job à domicile face au Zenit

Fortement touchée par le Covid ces dernières semaines, la Lazio a tout de même réussi un parcours intéressant lors de la phase aller. Quasiment au complet lors de la 1journée, lesont dominé le Borussia Dortmund (3-1) dans le choc des favoris du groupe. Ensuite, Simone Inzaghi a fait face à de nombreuses indisponibilités, mais a tout de même vu sa formation prendre des points en Belgique face à Bruges (1-1) et à Saint-Pétersbourg lors du match aller (1-1). En Russie, Caicedo a marqué dans les dix dernières minutes et a offert un point précieux à son équipe. En Serie A, le club romain est sur une bonne dynamique de 4 matchs sans défaite. Le week-end dernier, les attaquants Ciro Immobile (de retour après avoir été longtemps positif à la covid) et Correa ont marqué les 2 buts de la confrontation face à Crotone (0-2) après avoir tenu un bon match nul face à la Juve. Ce succès permet auxde remonter dans la première partie de tableau.

Après 3 journées, le Zenit occupe la dernière place de ce groupe de C1 avec un seul point obtenu, lors du match aller (1-1). Lors des autres rencontres, le club russe s'est incliné à domicile face au champion de Belgique, Bruges (1-2) lors des dernières minutes du match, et sur le terrain de Dortmund (0-2). A l'heure d'affronter la Lazio, le Zenit voit son meilleur joueur Dzyuba empêtré dans des problèmes extra-sportifs. Sur le plan national, le club de St Petersbourg occupe la 2place du championnat russe à une unité du CSKA. Moins sereins que la saison passée, les protégés de Semak viennent de perdre encore des points sur la pelouse de l'Akhmat Grozny (2-2). A domicile, la Lazio, qui a retrouvé une grande partie de son effectif devrait s'imposer face à un Zenit peu convaincant en Ligue des Champions cette saison.