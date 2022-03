Pronostic Lazio Venise : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Lazio Rome coule Venise

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Lazio - Venise :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Eliminée de toutes compétitions européennes, la Lazio peut désormais totalement se focaliser sur la Serie A. Les protégés de Maurizio Sarri sont actuellement en 7position, hors des places européennes. Cependant, tout est encore jouable pour les Laziale qui ne comptent qu’un point de retard sur la Roma et l’Atalanta Bergame qui les devancent. Tenu en échec par l’Udinese (1-1), le club romain s’est ensuite incliné lors des dernières secondes au stade Olympique face au Napoli (2-1). Suite à ce revers, les Laziale ont parfaitement réagi sur la pelouse de Cagliari (0-3) avec une nouvelle réalisation de Ciro Immobile. L’international italien se livre un formidable mano à mano avec Vlahovic en tête du classement des meilleurs buteurs. A l'orée de cette journée, les deux joueurs la partagent avec le même nombre de réalisations (20). Lors du match aller à Venise, la Lazio n’avait pas connu le moindre problème pour s’imposer (1-3).enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Venise se retrouve dans la zone de relégation. Pendant de longues semaines, la formation italienne avait réussi à ne pas dégringoler dans la zone rouge mais a subi le retour en forme de Cagliari et une baisse de régime lors des dernières rencontres. Lors des 14 dernières journées de Serie A, Venise ne s’est imposé qu’une seule fois sur la pelouse du Torino. Les hommes de Zanetti viennent de subir deux lourds revers face à Vérone (3-1) et contre Sassuolo (4-1). L’urgence est de mise pour Venise à l’heure de se déplacer au Stade Olympique de Rome. Largement supérieure et à domicile, la Lazio devrait s’imposer assez tranquillement face à une équipe de Venise en grande difficulté.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lazio Venise encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !