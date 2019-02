Pronostic Lazio Séville : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

2

Des buts entre la Lazio et le FC Séville !

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous souhaitez parier sur ce Lazio - Séville chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La Lazio de Rome vient d’enchaîner deux victoires de suite en Serie A. Ces succès permettent aux hommes de Simone Inzaghi de rester dans la lutte pour la 4place qualificative à la prochaine Champions League. Lessont encore en course sur tous les tableaux puisqu'ils ont récemment décroché leur qualification pour les demi-finales de la Coupe d’Italie en s’imposant aux tirs aux buts à Giuseppe Meazza face à l’Inter. La Lazio rencontre des difficultés face aux grosses écuries et s’incline souvent. Cependant, lors de ces rencontres les Romains trouvent souvent la faille dans les défenses adverses (Juventus, Napoli, Inter, Francfort, Milan, Roma). Inzaghi pourrait pouvoir en plus compter sur son attaquant Ciro Immobile, absent le week-end dernier. L’attaquant italien a été parfaitement substitué par l’attaquant équatorien Caicedo, buteur lors des 2 dernières rencontres.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐La Lazio sera opposée à une autre formation réputée pour pratiquer un jeu offensif, le FC Séville. Moins bien ces dernières semaines, Séville espère se relancer avec cette Europa League. La formation de Pablo Machin dispose des éléments capables de faire la différence comme Ben Yedder, André Silva ou Sarabia. Le français compte déjà 6 réalisations en C3 et sera une nouvelle fois la menace majeure pour la défense de la Lazio. Avec Promes, Sarabia, Vazquez et André Silva, la formation andalouse est en mesure de marquer sur n’importe quelle pelouse. Le FC Séville est de plus habitué à briller en Europa League et compte réussir une performance de premier plan cette saison. Pour ce match entre deux formations tournées vers l’offensive, nous voyons les deux équipes marquer.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit.- Misez votre premier pari de 120€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuit.avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lazio Séville encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !