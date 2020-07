Pronostic Lazio Sassuolo : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Un Lazio – Sassuolo spectaculaire

Concurrent direct de la Juventus pour le titre de champion, la Lazio craque dans la dernière ligne droite. Les Laziale ont perdu des rencontres capitales face à l'Atalanta, le Milan et Lecce. Largement battu au Stade Olympique de Rome par une équipe milanaise très efficace (3-0), la bande à Inzaghi comptait sur le retour d'Immobile pour prendre les 3 points face à une équipe de Lecce dans le dur. Mais la Lazio s'est une nouvelle fois surprendre alors qu'elle avait le match en main (défaite 2-1). Assuré de finir dans le Top 4 de la Serie A, la formation dirigée par Simone Inzaghi finit tranquillement la saison. En face, Sassuolo est calé en milieu de tableau sans rien à espérer. Le club entraîné par De Zerbi a validé son maintien mais est trop loin des places européennes. Les partenaires de Berardi ne se sont pas pour autant relâchés et ont aligné de bons résultats depuis la reprise. De plus, les rencontres disputées par Sassuolo sont souvent riches en buts comme nous l'ont rappelé les nuls face à l'Inter (3-3) et Vérone (3-3) ou le succès contre Lecce (4-2). En milieu de semaine, Sassuolo est allé s'imposer à Bologne (1-2), dans un nouveau match à buts. Cette opposition entre deux des meilleures attaques de Serie (67 buts marqués en 31 matchs pour la Lazio, 57 pour Sassuolo) devrait nous offrir un beau spectacle et des buts de chaque côté comme à l'aller (victoire 2-1 de la Lazio).