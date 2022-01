Pronostic Lazio Rome Udinese : Analyse, cotes et prono du match de Coupe d'Italie

La Lazio Rome mise sur la Coupe face à l’Udinese

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Lazio – Udinese :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Vainqueur de la Coppa Italia il y a deux saisons, la Lazio rêve de renouer avec la victoire dans une compétition qui lui tient à cœur. Distancé dans la course au titre en Serie A, le club romain peut sauver sa saison, au niveau national, en remportant la Coupe. En Serie A, lespointent en 7e position avec 7 points de retard sur le Top 4. Les hommes de Sarri se montrent irréguliers à l’image de leurs dernière rencontre. Tenus en échec par le promu Empoli (3-3), puis battus contre l’Inter (2-1), les protégés de Maurizio Sarri se sont repris sur le terrain de la lanterne rouge, la Salernitana (0-3), le week-end dernier. Ciro Immobile s’est mis en évidence en inscrivant un doublé, qui lui permet de reprendre la tête du classement des buteurs devant le serbe de la Fiorentina, Vlahovic. Cette saison, le match aller en Serie A entre la Lazio et l’Udinese nous avait offert une rencontre spectaculaire (4-4).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l'Udinese s’est qualifié pour ce 8de finale en dominant Crotone (4-0), équipe en difficulté en Serie B, au tour précèdent. En Serie A, le club du Frioul est calé dans la seconde partie de tableau avec 4 points d’avance sur le premier relégable, Cagliari. Les partenaires de Delofeu viennent de s’incliner lors des 2 dernières journées face à des formations qui luttent pour les places qualificatives à la Ligue des Champions. Surclassée par l’Atalanta (2-6), l’Udinese a livré une bien meilleure prestation face à la Juventus. Malgré, une proposition intéressante, le club frioulan s’est incliné face à la Vieille Dame (2-0). Lors des 17 dernières journées de championnat, l’Udinese n’a remporté que deux rencontres face à Sassuolo et contre une équipe de Cagliari relégable. Déterminé à aller le plus loin possible dans la compétition et à domicile, la Lazio devrait passer l’obstacle Udinese et se qualifier pour les quarts de finale.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lazio Udinese détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !