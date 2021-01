Pronostic Lazio Rome Parme : Analyse, cotes et prono du match de Coupe d'Italie

La Lazio Rome file en quart face à Parme

Revenue à 3 points de la 3place, la Lazio désire aussi remporter la Coupe d'Italie. Les Laziale avaient soulevé ce trophée lors de la saison 2018-2019, et avaient l'année suivante dominé la Juventus en Super Coupe. Equipe de coupe, la Lazio souhaite confirmer son statut face à Parme. La bande à Simone Inzaghi a retrouvé des couleurs en 2021 avec un nul et 3 succès. Le week-end dernier, les Laziale ont réalisé une performance de premier plan pour surclasser la Roma dans le derby de la ville éternelle (3-0). Un doublé de Luis Alberto et une réalisation de l'inévitable Ciro Immobile ont offert une précieuse victoire pour les tifosi. Récemment en Serie A, les Biancocelesti sont allés s'imposer dans le stade Ennio Tardini à Parme (0-2). Qualifiée pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, la Lazio veut poursuivre sur sa lancée en Coupe d'Italie.

En face, Parme vit une saison compliquée et se trouve dans la zone de relégation. En revanche, les hommes de Roberto d'Aversa ne comptent qu'un point de retard sur le premier non relégable, le Genoa. Les Parmesans sont sur une spirale négative de 9 rencontres sans le moindre succès. Le week-end dernier, les partenaires de Gervinho sont, par contre, allés prendre un bon point sur le terrain d'une formation de Sassuolo, dans le coup pour les places européennes (1-1). Avant cela, Parme avait aligné 5 défaites consécutives, face à la Juventus, Crotone, le Torino, l'Atalanta et donc... la Lazio. Ce huitième de finale devrait tourner à l'avantage du club romain, ambitieux dans cette Coupe d'Italie, face à une formation parmesane qui devrait se focaliser sur son maintien.