Pronostic Lazio Rome Juventus Turin : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

La Juventus profite d'une Lazio Rome diminuée

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Lazio Rome - Juventus Turin :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La 7journée de Serie A offre deux très belles affiches entre les formations engagées en Ligue des Champions. La première met aux prises dès 12h30 la Lazio et la Juventus. Le club romain occupe la 10place de Serie A après 10 journées. Lesn’ont pas été épargnés par le Covid et les blessures, et plusieurs joueurs sont absents. Face au Zenit (1-1) en milieu de semaine, Simone Inzaghi avait au moins 10 joueurs indisponibles. Déjà contraint au nul face à Bruges (1-1), la Lazio a eu du mal à battre un Torino mal classé (3-4) lors de la dernière rencontre de Serie A, en scorant deux buts dans les arrêts de jeu.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Juventus version Pirlo connait un départ poussif lors de cette nouvelle saison. Troisième de Serie A, la Vieille Dame semble cependant enfin être lancée. Les Turinois viennent de remporter deux matchs avec la manière face aux modestes formations de La Spezia (1-4) et de Ferencvaros (1-4). Andrea Pirlo se réjouit surtout de pouvoir compter sur un Morata en forme et un Cristiano Ronaldo de retour de la covid-19. Rassuré par ces deux dernières prestations, Pirlo espère ramener une victoire importante de Rome pour se rapprocher du Milan AC. En regain de forme, la Juventus devrait s’imposer face à une Lazio qui ne sera pas au complet.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecRetrouvez le Pronostic Lazio Rome Juventus Turin encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !