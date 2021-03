Pronostic Lazio Rome Crotone : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Lazio Rome reprend des couleurs face à Crotone

Septième de Serie A, la Lazio accuse quelques points de retard sur les places européennes. Plutôt bien placé il y a de ça quelques semaines, le club romain a glissé à la 7place avec 4 points de retard sur le Napoli et 6 sur l'Atalanta. Les 3 défaites face à l'Inter, Bologne et la Juventus lors des 4 dernières journées n'ont pas aidé les hommes de Simone Inzaghi dans leur quête de places qualificatives pour l'Europe. De plus, les Romains ont certainement dit adieu aux quarts de finale de la Ligue des Champions suite à leur défaite face au Bayern (4-1) et va devoir se focaliser sur le championnat. Déterminé à accrocher une place européenne via la Serie A, Inzaghi devrait aligner la meilleure équipe possible face à Crotone. Ce vendredi, lesont une très belle opportunité de se relancer avec la réception de la lanterne rouge, Crotone. Dans son stade Olympique, la Lazio est en forme en Serie A avec 6 victoires consécutives. De son côté, Crotone est très mal parti pour se sauver puisque le club possède 7 points de retard sur le premier non relégable Cagliari et que le premier relégable, le Torino a deux matchs en retard à disputer. En grande difficulté, le club de Calabre a décidé de se séparer de son entraîneur Stroppa et de nommer Cosmi. Pour son premier match sur le banc, l'ancien coach de Pérouse a vu sa formation lourdement s'incliner contre l'Atalanta Bergame (5-1). En revanche, le week-end dernier, Crotone a signé une très bonne prestation face au Torino (4-2) avec un excellent Ounas à la baguette. Ce succès redonne un peu d'espoir au club calabrais dans l'optique du maintien mais il faut signaler que le Toro était privé de 5 titulaires (dont son meilleur buteur Belotti), tous positifs à la covid, et que le club n'avait pas pu bien s'entraîner en raison des nombreux cas décelés dans son effectif. En déplacement, le promu affiche un bilan catastrophique depuis le début de saison de 2 nuls et 11 défaites, avec 10 buts inscrits pour 38 encaissés. Crotone a encaissé de lourdes défaites face aux grosses écuries de Serie A en déplacement, Atalanta (5-1), Juventus (3-0), Milan AC (4-0), Inter (6-2) ou Sassuolo (4-1), et la Lazio semble donc en mesure de s'imposer face à la lanterne rouge avec au moins deux buts d'écart.