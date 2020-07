Pronostic Lazio Rome Brescia : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Immobile part à la chasse au record face à Brescia

La Lazio réalise une très belle saison avec une victoire en Super Coupe d'Italie face à la Juventus et une 4e place en Serie A. Les Laziale sont toujours dans le coup pour accrocher le podium. Les Biancocelesti ont connu une reprise difficile mais se sont repris lors des deux dernières rencontres face à Cagliari (2-1) et le Hellas Vérone (5-1). Assurée de disputer la prochaine Ligue des Champions, la Lazio peut s'appuyer sur son attaquant international, Ciro Immobile. Le buteur laziale a signé un triplé ce week-end et affiche 34 buts au compteur (3 de plus que Cristiano Ronaldo). A deux journées de la fin, Immobile est bien parti pour remporter le titre de Capocannoniere. L'objectif de l'ancien joueur de Dortmund est de battre le record de Gonzalo Higuain, 36 buts au cours d'une saison.

En face, Brescia est officiellement relégué. Promus cette saison, les joueurs de Diego Lopez font l'ascenseur et redescendent en Serie B. Avec 2 victoires lors des 21 dernières journées de championnat, il était difficilement envisageable de voir Brescia se sauver. Démobilisés, les partenaires de Tonali devraient subir les offensives de la Lazio et de son buteur vedette. Pour cette rencontre, les Laziale devraient tout entreprendre pour qu'Immobile rattrape le record d'Higuain.