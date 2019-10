Pronostic Lazio Rome Atalanta : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Match ouvert entre la Lazio et l’Atalanta

La 8ème journée de Serie A débute avec un choc entre équipes européennes : la Lazio accueille l'Atalanta au Stade Olympique de Rome. Les Laziale occupent actuellement la 6e place avec 11 points. Les hommes de Simone Inzaghi se sont inclinés deux fois en déplacement face à la Spal et contre l'Inter. A domicile, les Romains sont invaincus et ont concédé seulement un nul lors du derby de la capitale. La Lazio s'est montrée convaincante face à Parme (2-0) et le Genoa (4-0). L'attaquant international italien Ciro Immobile est en forme et a déjà pris les commandes du classement du meilleur buteur avec 7 réalisations et 2 passes décisives.

La Lazio affronte l'Atalanta Bergame, qui ne cesse de progresser ces dernières saisons, au point d'avoir décroché une qualification méritée pour la Ligue des Champions l'an passé. Les Bergamasques souffrent en Europe mais sont toujours aussi solides sur le plan national. Les partenaires de Papu Gomez sont actuellement 3e derrière la Juve et l'Inter, mais devant des formations comme le Napoli, la Roma, la Lazio ou le Milan AC. L'Atalanta est la formation la plus spectaculaire de la botte avec 4 buts de moyenne par match. Offensivement, Gasperini dispose d'un arsenal impressionnant, malgré la blessure de Zapata, Gomez (3), Gosens (3) et Muriel (3), montrant de très belles choses. Ce mach du samedi après-midi s'annonce explosif et met aux prises des attaquants en grande forme, ce qui devrait nous offrir des buts de chaque côté.