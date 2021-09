Pronostic Lazio Rome AS Roma : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Lazio - AS Roma : Un derby romain avec des buts de chaque côté

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Lazio Rome - AS Roma :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce dimanche, la ville éternelle de Rome va se diviser en deux avec d’un côté les supporters de la Lazio et de l’autre les tifosi de la Roma. Ces deux équipes ont connu du changement lors du mercato estival puisque la Lazio est désormais entrainée par Maurizio Sarri et la Roma par José Mourinho. Bien partis lors de cette nouvelle saison de Serie A, les Laziale se sont imposés tranquillement face à Empoli (1-3) et contre la Spezia (6-1). Depuis ce large succès, la Lazio n’a plus remporté la moindre rencontre avec une défaite à San Siro face au Milan AC (2-0), des nuls contre Cagliari (2-2) et le Torino (1-1) jeudi. Pour leur entrée en lice en Europa League la semaine passée, les partenaires de Ciro Immobile ont été dominés en Turquie par Galatasaray (1-0). La Lazio est donc sous pression à l’heure d’affronter une Roma qui réalise une excellente entame de Serie A. Pour arriver à ses fins, Sarri compte sur l’inévitable Ciro Immobile, qui a déjà pris les commandes du classement des meilleurs buteurs avec 6 réalisations.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Roma entame un cycle José Mourinho. Décevante depuis quelques saisons, la Louve a tenté le pari du portugais pour retrouver les sommets en Italie. Dans une Serie A plus ouverte que jamais, les Giallorossi auront leur mot à dire. En effet, en recrutant Tammy Abraham lors du mercato estival, la Roma a envoyé un signal fort à ses concurrents. De plus, les premiers résultats prouvent que la Louve sera solide. En effet, après 5 journées disputées, la bande à Mourinho est en 4position avec 3 points de retard sur un Napoli impressionnant. En milieu de semaine, la Roma a souffert mais s’est défait de l’Udinese grâce à un but de l’anglais Abraham (0-1). Dans cette équipe de la Roma, on retrouve deux joueurs italiens à fort potentiel avec le capitaine Lorenzo Pellegrini, auteur d’une entame impressionnante, et la pépite Zaniolo. Longtemps blessé, le jeune italien fait partie des futurs cracks de la Squadra Azzurra. Pour ce derby romain, nous voyons un match agréable entre une Lazio qui veut se relancer et une Roma qui veut enchaîner, on devrait voir les deux équipes marquer.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lazio Rome AS Roma détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !