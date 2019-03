Pronostic Lazio Roma : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

La Roma sort les crocs face à la Lazio

La Lazio a confirmé en milieu de semaine ses difficultés lors des grosses affiches. Le match nul concédé mardi à domicile face au Milan en demi-finale aller de Coupe d'Italie (0-0) est venu s'ajouter à la longue liste de contre-performances face aux grosses cylindrées. Cette saison, les Laziale se sont inclinés contre le Napoli (aller et retour), la Juventus (A/R), la Roma, Francfort (A/R), l'Inter, l'Atalanta et Séville (A/R). La saison passée, la Lazio s'était distinguée en proposant un jeu offensif très plaisant, dans le sillage d'un Ciro Immobile très efficace. Avec 33 buts marqués, la Lazio possède seulement la 10attaque de Serie A sur cet exercice

En face, la Roma est sur une très bonne série et n'a perdu qu'une rencontre lors des 11 dernières disputées. Depuis cette unique et énorme défaite 7-1 concédée sur le terrain de la Fio en quart de finale de la Coupe d'Italie, les ont su se ressaisir et restent sur 4 victoires consécutives. Contesté, Di Francesco peut retrouver encore un peu plus de crédit aux yeux des Tifosi en remportant ce derby. Pour cette rencontre, nous voyons la Roma capable d'accrocher au moins un nul face à une Lazio en difficulté face aux "gros".