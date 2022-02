Pronostic Lazio Porto : Analyse, cotes et prono du 16e retour de Ligue Europa

Porto entérine sa qualification chez la Lazio

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Lazio - Porto :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La Lazio Rome est dans l’obligation de s’imposer lors de ce match retour face au FC Porto. En effet, malgré une très bonne entame de match avec le but de Zaccagni, les Laziale se sont inclinés face aux Dragoes lors du match aller (2-1). Les hommes de Sarri se sont montrés solides lors des dernières semaines face à des adversaires à leur portée mais pêchent toujours dans les grosses affiches comme l’ont rappelé les défaites face à l’Inter en Serie A (2-1) et contre le Milan AC en Coupe d’Italie (4-0). Le week-end dernier, la Lazio n’a pas pu faire mieux qu’un match nul sur la pelouse de l’Udinese (1-1) avec un but de son ailier brésilien Felipe Anderson. Absent lors des deux derniers matchs, le buteur Ciro Immobile n’est pas certain d’être rétabli pour ce match retour. En son absence, Sarri n'a pas de vrai 9 car Muriqi a été prêté à Majorque cet hiver.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le FC Porto arrive en confiance en Italie après son succès de l’aller (2-1). La formation portugaise est habituée à disputer les joutes européennes et à se retrouver dans des situations similaires. L’an passé, à pareille époque, le FC Porto avait sorti la Juventus en 8de finale de la Ligue des Champions. Cette saison, les hommes de Sergio Conceicao ont parfaitement négocié leurs 2 confrontations face au Milan AC en phase de poule de la Ligue des Champions. Dans le championnat portugais, les Dragoes dominent avec 6 points d’avance sur le Sporting et 12 sur le Benfica. Le week-end dernier, Porto a fait le taf sur la pelouse de Moreirense (0-1) grâce à Evanilson. Plus rompu aux chocs européens ces dernières années, Porto devrait être en mesure d’accrocher au moins un nul face à une formation de la Lazio souvent en difficultés dans les grandes affiches.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lazio Porto encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !