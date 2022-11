Pronostic Lazio Monza : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Lazio logiquement face à Monza

Après deux contre-performances (une élimination de C3 après la défaite face au Feyenoord à Rotterdam 1-0 et un revers surprenant face à la Salernitana 1-3 en championnat), la Lazio s'est rachetée aux yeux de ses supporters dimanche. En effet dans le derby disputé à l'Olympico, les Laziale ont battu la Roma (0-1) sur un but de Felipe Anderson, excellent depuis son retour au club. A l'orée de cette journée, la Lazio est 3de Serie A grâce à son bon ratio de 8 victoires sur 13 journées.

Comme la Lazio, Monza s'est racheté sur son dernier match, en dominant la lanterne rouge véronaise à domicile (2-0). Avant ça, le club du duo Galliani - Berlusconi avait perdu ses 3 matchs précédents de Serie A (Empoli et Milan AC en déplacement et Bologne à domicile). Promu ambitieux, Monza est 15e du classement à l'orée de cette journée avec 7 points d'avance sur le premier relégable. Jouant le podium, la Lazio devrait pouvoir s'imposer à domicile face à un promu se battant pour son maintien et qui a perdu 8 de ses 13 premiers matchs.