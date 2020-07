Pronostic Lazio Milan AC : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

La Lazio tient le rythme face au Milan AC

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Lazio – Milan AC :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La Lazio de Simone Inzaghi suit presque le rythme effréné de la Juventus de Turin. Les Romains sont 2de Serie A avec 4 points de retard sur la Vieille Dame et 4 d’avance sur l’Inter. Surpris par une excellente formation de l’Atalanta pour leur retour à la compétition (3-2), lesse sont ensuite repris avec des succès sur la Fiorentina (2-1) et sur le terrain du Torino (2-1). L’équipe romaine possède l’actuel meilleur buteur de Serie A en la personne de Ciro Immobile, auteur de 29 réalisations en 30 journées. L’international italien sera la menace principale pour la défense milanaise. La Lazio se montre très solide en championnat avec seulement 3 défaites depuis le départ de cette saison, face à l’Inter et l’Atalanta, et plus surprenant contre la Spal. Au match aller, les Romains s’étaient imposés à San Siro (2-1).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Seulement 7de Serie A, le Milan AC court après son lustre d’antan. Le club entraîné par Pioli est cependant toujours en course pour l’Europa League. En milieu de semaine, les Lombards ont réalisé une très mauvaise opération en concédant le nul face à la SPAL, pourtant lanterne rouge du classement (2-2). La bonne nouvelle pour le Milan AC est le retour de son attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic, qui a disputé ses premières minutes de match depuis la reprise. Pour cette affiche, l’excellente dynamique de la Lazio fait pencher la balance du côté des hommes de Simone Inzaghi qui s'étaient aussi imposés à l'aller.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecavec, sponsor d’Arsenalavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lazio Milan AC encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !