Pronostic Lazio Milan AC : Analyse, prono et cotes du match de Coupe d'Italie

Le Milan peut prendre une option à Rome face à la Lazio !

En prévision de cette demi-finale de Coupe d'Italie et aussi car les Laziale ont joué en milieu de semaine en Europa League, la Lazio a vu son match du week-end en Serie A être reportén ce qui n'est pas plus mal au vu de la forme actuelle du club (les 3 dernières rencontres des hommes de Simone Inzaghi se sont terminées par des défaites : lors des 2 matchs d'Europa League face à Séville et face au Genoa en championnat). Depuis le début de saison, la Lazio a des difficultés à s'imposer face aux grosses écuries. Son meilleur résultat (hors mis sa qualification au tour précédent face à l'Inter) fut un nul arraché dans les dernières minutes contre le Milan AC.

De son côté, le Milan AC surfe sur l'effet Piatek. Le buteur polonais a redonné énormément d'espoir aux tifosi milanais. Les Rossoneri ne sont plus qu'à deux points des rivaux intéristes en Serie A et restent sur 7 matchs sans défaite. L'ancien attaquant du Genoa a inscrit ce week-end son 7but sous ses nouvelles couleurs, et cela en seulement 5 matchs. Le Milan AC, ambitieux à l'intersaison, fait de cette Coupe d'Italie une priorité et va tout mettre en œuvre pour s'imposer. En pleine forme et avec une confiance retrouvée, le Milan AC est capable d'accrocher au moins un nul sur le terrain de la Lazio.