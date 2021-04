Pronostic Lazio Milan AC : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Un Lazio Rome – Milan AC avec des buts de chaque côté

La 33journée de Serie A se conclue lundi sur une très belle affiche entre la Lazio et le Milan, deux équipes qui ambitionnent de finir dans les 4 premiers. A l'orée de cette journée, les Romains sont en 6position avec 7 unités de retard sur le 4, la Juventus Turin. Depuis son élimination en Ligue des Champions par le Bayern, la Lazio avait réussi un carton plein en Serie A en dominant successivement Crotone (3-2), l’Udinese (0-1), la Spezia (2-1), Vérone (0-1) et Benevento (5-3). Ce bon passage a permis au club de la capitale de compter 3 points d’avance sur son grand rival, la Roma, qui occupe la première place non qualificative pour une compétition européenne. En revanche, en milieu de semaine, lesont été surclassés par le Napoli au Stade Diego Armando Maradona (5-2).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Milan AC a réalisé une excellente saison mais n’est pas parvenu à maintenir sa cadence infernale. Lessouffrent dans cette fin d’exercice comme le montrent les nombreux points laissés en route depuis le début du mois de février. Cette baisse de régime a permis à l’Inter de prendre les devants et aux poursuivants de se rapprocher. En milieu de semaine, les Milanais se sont fait surprendre à San Siro par Sassuolo (défaite 1-2) alors que les Lombards ont mené jusqu’à la 76minute. Cette défaite a permis à la Juve de revenir à un seul point. Dans une lutte pour le Top 4 intense, lesse doivent de prendre des points pour ne pas tout gâcher dans ces derniers instants et devraient enfin pouvoir compter sur le retour de Zlatan pour cela. Cette affiche entre deux formations tournées vers l’offensive devrait nous offrir des buts de chaque côté comme lors des 5 derniers matchs du Milan, et 3 des 4 derniers matchs de la Lazio.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, sponsor de MonacoavecRetrouvez le Pronostic Lazio Milan AC détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !