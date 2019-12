Pronostic Lazio Juventus : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Des buts de chaque côté entre la Lazio et la Juventus

La Lazio Rome, troisième de Serie A, reçoit la Juventus de Turin, deuxième, dans le cadre de la 15journée du championnat italien. Lessont sur une excellente dynamique et sont invaincus lors des 9 dernières journées de Serie A : 7 victoires pour 2 nuls. Le club romain peut compter sur sa prolifique attaque avec un Ciro Immobile, impressionnant avec ses 17 réalisations et 5 passes décisives. L'international est bien accompagné avec l'Argentin Correa (6 buts). Au Stade Olympique de Rome, les hommes de Simone Inzaghi n'ont toujours pas perdu le moindre match et ont pris 17 points sur les 21 possibles. La Lazio pourrait effectuer une très belle opération en cas de victoire et se rapprocher à 3 points de la Juventus. La Vieille Dame est cependant revancharde, car elle a perdu deux points à domicile face à Sassuolo le week-end dernier dans un match à buts (2-2). Les Bianconeri sont toujours invaincus, toutes compétitions confondues, mais ne survolent pas pour autant leurs rencontres. Sous la pression de l'Inter, la Juve s'impose souvent par le plus petit des écarts. Cristiano Ronaldo, moins inspiré que la saison passée, compte seulement 6 réalisations au compteur pour l'instant en championnat. Face à Sassuolo, la défense turinoise, toujours privée de Chiellini, a montré quelques signes de fébrilité. Cette rencontre face à une Lazio offensive s'annonce intéressante et il ne serait pas surprenant d'avoir des buts de chaque côté (comme lors de 5 des 6 derniers déplacements de la Vieille Dame) entre desqui ont scoré sur tous leurs matchs à domicile cette saison et desqui ont marqué sur 8 de leurs 9 déplacements.