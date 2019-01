Pronostic Lazio Juventus : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

La Juve s’impose à Rome face à la Lazio !

Sixième de Serie A, la Lazio est à la lutte avec 4 autres équipes pour la dernière place qualificative à la Ligue des Champions. Le week-end dernier à Naples, les hommes de Simone Inzaghi ont confirmé leurs difficultés face aux "gros". Depuis le début de saison, les se sont inclinés face à Naples (2 fois), la Juventus (à l'aller), la Roma et l'Inter. Le seul résultat positif face à une grosse écurie est un nul chanceux obtenu contre le Milan AC. Les partenaires d'Immobile n'ont remporté qu'un seul match à domicile lors des 4 derniers de Serie A, et c'était face à Cagliari. De son côté, la Juventus se ballade et compte 9 points d'avance sur son dauphin le Napoli. Vainqueurs de la SuperCoupe d'Italie face au Milan, les se sont ensuite aisément imposés face au Chievo Vérone (3-0) ce lundi. Pour son dernier déplacement en Serie A, la Vieille Dame a seulement obtenu un résultat nul sur le difficile terrain de l'Atalanta (2-2). Ronaldo pointe déjà à la première place du classement des buteurs avec Quagliarella. De plus la Juventus a remporté ses cinq dernières confrontations face à la Lazio au Stade Olympique de Rome sans encaisser le moindre but. Sur ce match, nous voyons une Juve souveraine s'imposer face à la Lazio.