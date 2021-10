Pronostic Lazio Inter Milan : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Inter de Dzeko dompte la Lazio

L’opposition entre l’Inter et la Lazio sera particulière pour Simone Inzaghi. En effet, l’ancien attaquant italien a été pendant plusieurs saisons le coach de l’équipe romaine et a pris le chemin de Milan cet été, pour succéder à Antonio Conte. La Lazio est désormais entrainée par Maurizio Sarri, qui est réputé pour son jeu offensif. Depuis le début de saison, la formation romaine a connu des hauts et bas. Solide à domicile, la Lazio n’a pas perdu de matchs avec deux victoires face à la Spezia (6-1) et contre la Roma (3-2), pour un nul face à Cagliari (2-2). En revanche, les protégés de Sarri ont connu quelques couacs en déplacement avec des revers face au Milan (2-0) et plus surprenant à Bologne (3-0) juste avant la trêve internationale. Pour ce choc de Serie A, la Lazio pourrait être privé de Ciro Immobile, meilleur buteur du club avec 6 buts.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐10 ans après son dernier titre de champion d’Italie, l’Inter a mis fin à l’hégémonie de la Juventus en remportant le Scudetto l’an passé. En proie à des difficultés financières, le club a été contraint de vendre des éléments importants comme Lukaku, parti à Chelsea, ou Hakimi, qui a rejoint le PSG. En revanche, la formation milanaise a su conserver les Martinez, Barella, Brozovic et a réalisé un recrutement intelligent avec les Dzeko ou Correa, rompus aux joutes de la Serie A. Les Nerazzurri réalisent une excellente entame de championnat puisqu’ils sont toujours invaincus après 7 journées. Cependant, l’Inter fait face à une redoutable concurrence puisque le Napoli et le Milan font encore mieux. Pour ce déplacement à Rome, l’Inter sera privé de Correa, tandis que Martinez, Vidal ou Sanchez devraient être préservés, car ils vont rentrer tardivement de leurs échéances internationales. La formation intériste garderait fière allure avec les Dzeko, Perisic, Calhanoglu ou Barella. En grande forme, l’Inter devrait s’imposer face à la Lazio avec pourquoi pas un nouveau but de Dzeko (6 buts pour lui déjà en ce début de saison) en la probable absence de Lautaro Martinez.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lazio Inter Milan encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !