Pronostic Lazio Inter Milan : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Serie A nous offre de nombreuses affiches lors de ce début de saison. Ce dimanche, la Lazio de Rome reçoit l'Inter Milan au Stade Olympique. Ces deux équipes ont terminé dans le Top 4 l'an passé et participeront donc à la Ligue des Champions. Les Laziale ont réalisé une excellente saison dans le sillage d'un Ciro Immobile en feu. L'attaquant international italien a terminé en tête du classement des buteurs avec 36 réalisations, et a fini devant Cristiano Ronaldo et Romelu Lukaku. Cette saison, les hommes de Simone Inzaghi ont débuté par un succès en Sardaigne face à Cagliari (0-2). En milieu de semaine, la Lazio a en revanche été largement dominée au Stade Olympique par l'Atalanta (1-4). Arrivé l'an passé sur le banc de l'Inter, Antonio Conte est en train de faire passer un pallier aux. L'ancien coach de la Juve et de Chelsea a pour ambition de rivaliser avec la Juventus pour le Scudetto. Sa mission ne sera pas simple car la concurrence est rude avec des formations comme l'Atalanta, le Napoli ou le Milan AC en pleine progression. Les Intéristes ont réussi leurs débuts en Serie A en s'imposant face à la Fiorentina dans un match fou (4-3). Menés 3-2, les Milanais ont renversé la Viola dans les 3 dernières minutes du match, grâce à des réalisations de Lukaku et D'Ambrosio. En milieu de semaine, l'Inter s'est tranquillement imposé chez le promu, Benevento (2-5) avec un doublé de l'international belge, Romelu Lukaku. Impressionnants offensivement, les affichent cependant quelques faiblesses en défense (5 buts encaissés).