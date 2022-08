Pronostic Lazio Inter : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Lazio - Inter : le choc pour les Milanais ?

Parfois présente dans le top 4 de Serie A ces dernières années, la Lazio a par contre échoué dans cet objectif l'an dernier n'a terminé qu'au 5rang du classement avec 6 longueurs de retard sur la 4place. Intéressants lors de leur préparation estivale, les coéquipiers de Ciro Immobile ont bien lancé ce nouvel exercice avec une belle victoire obtenue à la maison devant Bologne après avoir pourtant encaisser le premier but de la rencontre (2-1). En revanche, les joueurs de la Ville Eternelle n'ont pas réussi à prendre le dessus le week-end dernier sur le terrain du Torino (0-0). Couronnée lors de l'exercice 2020-2021, l'Inter n'a par contre pas pu conserver son titre l'an dernier qui, comble du malheur pour cette équipe, est revenu à son voisin et rival du Milan AC pour deux petits points. Sans doute marqués par cette déception, les Lombards n'ont pas vraiment accumulé de la confiance lors de leur préparation estivale avec 1 victoire, 2 matchs nuls et 2 défaites. Cependant, les Nerazzurri ont parfaitement lancé leur championnat en s'imposant d'abord sur le terrain de Lecce (1-2) puis bien plus largement contre la Spezia (3-0) le week-end dernier. L'Inter semble donc monter en puissance et elle semble en mesure de le prouver en s'imposant dans ce choc contre la Lazio qui pourrait être animé vendredi soir.