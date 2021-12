Pronostic Lazio Genoa : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Lazio fait le taf face au Genoa

En ouverture de la 18journée de Serie A, la Lazio reçoit vendredi le Genoa au Stade Olympique. La formation romaine se trouve actuellement à une décevante 9position avec 11 points de retard sur la dernière place qualificative pour la Ligue des Champions et 3 de moins que la Roma qui occupe le dernier strapontin pour une éventuelle participation en Conference League. Les hommes de Maurizio Sarri n’ont pas été au sommet de leur forme lors des dernières semaines. En effet, les Laziale ont remporté seulement 2 matchs lors des 7 dernières journées face à la Salernitana (3-0), lanterne rouge de Serie A, et contre la Sampdoria (1-3) pas au mieux. Sur cette période, la Lazio s’est notamment inclinée face à la Juventus (0-2) et contre le Napoli (0-4). Le week-end dernier, les Romains ont confirmé leur coup de moins bien en s’inclinant à Sassuolo (2-1) alors qu’ils avaient ouvert le score par Zaccagni. Pour la réception du Genoa, Sarri sera privé de Pedro et Luis Alberto tandis que Milinkovic-Savic effectue son retour après avoir purgé sa suspension. Avec ses 13 buts en 15 matchs de Serie A, Immobile sera encore l'attaquant à suivre côté Lazio.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Genoa est une nouvelle fois engagé dans la lutte pour le maintien. L’équipe génoise se retrouve déjà dans la zone de relégation en 18e position, à 2 points de la Spezia, première formation non relégable. En grande difficulté, le Genoa vient d’aligner 14 matchs sans le moindre succès en championnat et reste surtout sur trois revers consécutifs face à Milan (0-2), la Juventus (2-0) et le week-end dernier dans le derby face à la Samp’ (1-3). L’arrivée d’Andrei Shevchenko n’a pas eu les effets escomptés puisque le club génois a seulement pris un point depuis sa nomination. Seul petit rayon de soleil, le Genoa s'est imposé mardi dans son stade au Luigi Ferraris face à Salernitana (1-0). A domicile, la Lazio devrait se défaire d’une formation du Genoa en grande difficulté.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lazio Genoa encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !