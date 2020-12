Pronostic Lazio Club Bruges : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des champions

La Lazio enchaîne face au Club Bruges !

Profitez de cotes doublées sur tous les paris 1N2 de ce match chez Winamax :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Lazio – Club Bruges :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Cette rencontre entre la Lazio et le Club Bruges est déterminante car elle va nous offrir le second qualifié du groupe pour les huitièmes de finale. Les Italiens ont l’avantage puisqu’ils occupent la 2place de la poule avec deux points d’avance sur leur adversaire du soir. Lesont simplement besoin d’un nul pour assurer leur présence dans les 16 meilleures formations européennes de la saison. Invaincus lors de cette campagne, les protégés de Simone Inzaghi ont résisté lorsqu’ils ont été touchés par une vague de Covid. Sans plusieurs joueurs majeurs, la Lazio a réussi à accrocher des nuls face à Bruges à l’aller et lors de son déplacement au Zenit. Lors de la dernière journée, les partenaires de Ciro Immobile sont allés prendre un point chez le leader de la poule, le Borussia Dortmund. Au Stade Olympique, les Romains ont fait le carton plein en s’imposant face aux Marsupiaux (3-1) et contre les russes du Zenit St Petersbourg (3-1). En Serie A, la Lazio s’est reprise chez la Spezia (1-2) ce week-end avec une nouvelle réalisation du buteur local, Immobile.chezen misant sur le 1N2 de ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Club Bruges avait réalisé une excellente campagne l’an passé, mais avait finalement dû se contenter de l’Europa League. Cette saison, le club belge confirme et sera au minimum reversé en C3. La donne est simple pour le Club Bruges, la victoire ou l’Europa League. Les hommes de Philippe Clement se sont offerts cette finale grâce à leur large succès sur le Zenit lors de la précédente journée (3-0). Le jeune Charles de Ketelaere s’est mis en évidence depuis le début de cette campagne en étant décisif lors des 2 rencontres face aux Russes. En Jupiler League, le Club Bruges s’est imposé le week-end dernier et compte un seul point de retard sur le leader, Genk. Pour cette finale du groupe F, la Lazio devrait remporter son troisième match à domicile face à des Belges qui vont devoir s'exposer derrière.- Choisissez l'offre "Cote doublée"- Misez par exemple votre 1pari de 50€ la victoire de la Lazio et gagnez- La cote du match nul et celle du Club Bruges sont également doublées si vous ne voyez pas la Lazio gagner (vous pouvez misez 50€ maximum sur une cote doublée de votre choix ou sur un combiné).- Si vous préférez profiter d'un 1er premier pari remboursé en CASH, choisissez l'offre "Premier pari remboursé" (si ce 1er pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés intégralement et vous pouvez les retirer directement sur votre compte bancaire).avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’Arsenalavec► Voici l'ensemble des cotes doublées proposées seulement par Winamax sur la dernière journée de la phase de poules de C1 :Retrouvez le Pronostic Lazio Club Bruges encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !