Pronostic Lazio Celtic : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

La Lazio se reprend à domicile face au Celtic !

La Lazio reçoit le Celtic Glasgow au Stade Olympique dans le cadre de la 4journée d'Europa League dans le groupe E. Les Italiens comptent 4 points de retard sur le Celtic, premier, et 3 sur Cluj. Les Romains n'ont pas le choix et doivent s'imposer à domicile. Battus lors de leurs deux déplacements à Glasgow et à Cluj avec des équipes remaniées, les Laziale ont dominé Rennes (2-1) au Stade Olympique où ils alignent généralement un meilleur 11. Les hommes d'Inzaghi ont retrouvé des couleurs en Serie A, gagnant lors des trois dernières journées face à la Fiorentina (1-2), le Torino (4-0) et le Milan AC (1-2). Le buteur italien Ciro Immobile est en pleine forme et affiche 13 réalisations en 11 journées. Invaincue à domicile, la Lazio compte sur le soutien de ses tifosi pour décrocher une victoire essentielle pour la suite de la compétition. De son côté, le Celtic Glasgow réalise une excellente saison et occupe la tête de la Premiership à égalité avec les Rangers. Les hommes de Neil Lennon sont également premiers de leur groupe en Europa League et viennent de se qualifier pour la finale de la Coupe d'Ecosse où ils retrouveront leur rival historique, les Rangers. En C3, le Celtic est toujours invaincu avec deux victoires à domicile face à Cluj et la Lazio pour un nul chez des Rennais qui gagnent peu sur cette première partie de saison. Moins souverain à l'extérieur (1 défaite et 1 nul en championnat en 6 déplacements), le Celtic peut céder chez une Lazio en pleine forme et toujours très forte dans son stadio Olimpico.