Pronostic Lazio Cagliari : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Des buts de chaque côté entre la Lazio et Cagliari

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Lazio - Cagliari :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En s’inclinant contre l’Atalanta lundi (1-0), la Lazio a enchaîné un septième match sans victoire. Cinquièmes de Serie A, les Romains voient les places pour la Ligue des Champions s’éloigner. Une victoire devant leur public ce samedi est indispensable pour relancer une dynamique positive. Offensivement, l’équipe marque toujours autant, et surtout à domicile, mais elle encaisse trop de buts. Les 5 dernières réceptions sont d’ailleurs représentatives de ce constat avec des buts pour chaque équipe. Lelocal Ciro Immobile compte déjà 10 réalisations en 16 matchs et sera l’atout numéro 1 des Laziale en attaque.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐La formation sarde de Cagliari occupe la 13place et possède une avance de 6 points sur la zone de relégation. Le week-end dernier, des Sardes toujours très accrocheurs ont été tout proches d’accrocher le Napoli à domicile, mais un exploit de Milik dans les arrêts de jeu à donner la victoire aux hommes d’Ancelotti. A l’image de la Lazio, les 5 derniers déplacements de Cagliari se sont terminés avec des buts de chaque côté. Pour ce match, nous voyons les deux équipes marquer.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavec, dont un 1er pari remboursé de 100€ en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavec