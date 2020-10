Pronostic Lazio Borussia Dortmund : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

La Lazio en plein doute avant le Borussia Dortmund

La Ligue des Champions nous offre de très belles affiches dès cette 1journée comme ce Lazio – Borussia Dortmund. Les Romains sortent d'une très belle saison au cours de laquelle ils ont été pendant plusieurs journées les dauphins de la Juventus. La fin de saison des hommes de Simone Inzaghi a en revanche été un peu plus difficile, mais ses protégés ont tout de même réussi à conserver leur place dans le Top 4. La Lazio peut remercier son buteur, Ciro Immobile qui a réalisé une saison incroyable. Cette année, lesconnaissent un départ difficile, malgré une victoire lors de la 1journée en Sardaigne face à Cagliari (0-2). Par la suite, la Lazio s'est lourdement inclinée au Stade Olympique face à l'Atalanta (1-4) avant de concéder un nul à la maison devant l'Inter (1-1). Pour la reprise suite à la coupure internationale, le club romain a été surclassé à Gênes par la Sampdoria (3-0). La venue du Borussia Dortmund arrive dans un moment délicat pour la Lazio.

En face, le Borussia Dortmund a une nouvelle fois terminé en 2position en Bundesliga derrière l'intouchable Bayern. Malgré un bon match aller, les Marsupiaux avaient vu leur parcours s'arrêter en huitième de finale de la ligue des Champions face au PSG (3-2 en cumulé). Depuis le début de saison, les hommes de Favre se montrent plutôt performants malgré une défaite à Augsbourg. Lors des autres rencontres, le Borussia a fait le job en dominant Mönchengladbach, Fribourg et Hoffenheim. Outre la victoire du week-end, la bonne nouvelle est venue du retour de blessure du capitaine Marco Reus, qui a également retrouvé le chemin des buts. L'international allemand devrait composer l'attaque du Borussia à Rome, entouré des pépites Haaland et Sancho . Le Borussia, plutôt solide depuis le départ de la saison, pourrait profiter des difficultés actuelles de la Lazio pour s'imposer.