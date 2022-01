Pronostic Lazio Atalanta Bergame : Analyse, cotes et pronostic du match de Serie A

Une affiche spectaculaire entre la Lazio et l’Atalanta

Ce samedi soir, la Lazio reçoit l'Atalanta Bergame dans le cadre de la 23journée de Serie A. Les Laziale abattent certainement l'une de leurs dernières cartes pour réintégrer le Top 4. Actuellement, les Romains occupent la 8place du classement avec 7 points de retard sur le 4qui n'est autre que la. Les hommes de Maurizio Sarri sont inconstants et n'arrivent pas à enchaîner une série de résultats. Dernièrement, la Lazio a été tenue en échec par Empoli (3-3) alors que la formation toscane vient tout juste de retrouver la Serie A. Ensuite, les Romains se sont logiquement inclinés face à l'Inter (2-1) de leur ancien entraineur, Simone Inzaghi. Le week-end dernier, les partenaires de Ciro Immobile ont profité d'un déplacement chez la lanterne rouge, la Salernitana (0-3), pour renouer avec le succès. A cette occasion, l'international italien Immobile a repris les commandes du classement des meilleurs buteurs à égalité avec Vlahovic (17 réalisations). En milieu de semaine, les Laziale ont souffert pour se qualifier pour les quarts de finale de la Coppa Italia face à l'Udinese (1-0, ap) grâce à l'inévitable Immobile.

De son côté, l'Atalanta est devenue une place forte du football italien. En effet, laa terminé 3 fois consécutivement parmi les Top 4, qui leur a permis de participer à la Ligue des Champions. Cette saison, le club bergamasque occupe la 4e place de Serie A avec un seul point d'avance sur la Juventus. En revanche, les hommes de Gasperini ont un match en retard à disputer. En début d'année, l'Atalanta s'est imposée face à Venise en Serie A (2-0) avant de partager les points face à l'Inter, qui domine actuellement le foot italien (0-0). Entretemps, la Dea s'était qualifiée pour les quarts de finale de la Coppa Italia en dominant Venise (2-0), et retrouvera la Fiorentina au prochain tour. La formation bergamasque réussit plutôt bien sur le terrain de la Lazio car elle reste sur 4 confrontations sans la moindre défaite (2 succès et 2 nuls). De plus, ces affiches spectaculaires offrent souvent des buts de chaque côté. Comme lors des dernières saisons, l'Atalanta pourrait accrocher un résultat au Stade Olympique dans une rencontre où les deux équipes marquent.