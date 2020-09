Pronostic Lazio Atalanta Bergame : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Un Lazio – Atalanta Bergame explosif

Ce mardi, la Lazio accueille l'Atalanta Bergame dans un match en retard de la 1journée de Serie A. Cette affiche met aux prises le quatrième et le troisième du dernier exercice et deux des plus belles attaques du championnat italien. La formation entraînée par Simone Inzaghi s'est montrée très performante la saison passée, dans le sillage d'un Ciro Immobile en feu. L'attaquant laziale a fini la Serie A avec 36 réalisations et 9 passes décisives. Ce total lui a permis de terminer en tête du classement des meilleurs buteurs devant Cristiano Ronaldo ou Romelu Lukaku. Pour leur premier match de la saison, les joueurs romains sont allés s'imposer à Cagliari (0-2). Lazzari et Immobile ont profité des services de Marusic (double passeur) pour offrir 3 points à la Lazio. Le club a conservé une grande partie de son effectif et a recruté Akpa Akpro, Escalante et le goleador kosovar Muriqi qui ne sera pas qualifié pour ce match.

De son côté, l'Atalanta Bergame a confirmé la saison passée qu'elle faisait partie des meilleures formations italiennes en se classant 3après une 4place l'année précédente. L'équipe de Gasperini s'est également signalée en Ligue des Champions en étant toute proche de se qualifier pour les demi-finales, deux buts tardifs du PSG ont stoppé l'élan bergamasque. L'Atalanta est réputée pour pratiquer l'un des footballs les plus spectaculaires d'Europe, ses 96 buts en 38 journées confirment cette distinction. L'Atalanta a fini le championnat avec 7 joueurs avec plus de 7 buts : Gomez, Malinovsky, Pasalic, Gosens, Illicic, Muriel et Zapata. Le club a su conserver tous ses éléments auxquels il faut ajouter le russe Miranchuk, venu suppléer un Illicic en dépression et proche de raccrocher les crampons. Pour leur premier match de la saison, les Bergamasques nous ont offert un feu d'artifice face au Torino (2-4). Pour cette affiche face à une Lazio également très joueuse, le pari « les 2 équipes marquent » semble être le plus intéressant (après les 3-2 et le 3-3 de la saison passée).