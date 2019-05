Pronostic Lazio Atalanta : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Lazio - Atalanta : un avant-goût de la finale de la Coupe d’Italie

La 35journée de Serie A nous offre l’opposition entre la Lazio et l’Atalanta Bergame. Ce match sera aussi l’affiche de la Coupe d’Italie le 15 mai. Cette rencontre de championnat revêt un enjeu : le Top 4. A 4 journées de la fin, les deux formations peuvent encore espérer décrocher leur ticket pour la Ligue des Champions. Les hommes de Simone Inzaghi ont réussi une bonne prestation le week-end dernier sur le terrain de la Sampdoria (2-1) mais lesn'ont gagné que 3 de leurs 7 derniers matchs toutes compétitions confondues.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Atalanta est en pleine forme et occupe la 4place de Serie A devant la Roma, le Milan AC, le Torino ou la Lazio. Lors de ses 21 derniers matchs disputés, Bergame n’a perdu qu’à deux reprises, preuve de la solidité de cette formation. Pour son dernier déplacement, l’Atalanta s’est même imposé au San Paolo face au Napoli (2-1). Invaincu depuis 11 matchs, Bergame pourrait continuer sur sa lancée et accrocher au moins un nul face à une équipe de la Lazio toujours très irrégulière.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Lazio Atalanta détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !