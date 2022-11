Pronostic Laval Valenciennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Valenciennes va chercher un résultat à Laval

En remportant le championnat National l'an passé, Laval a retrouvé les âpres joutes de Ligue 2. Le club mayennais connaît logiquement un retour difficile. Actuellement, les Tangos pointent en 13position avec seulement 3 points d'avance sur la zone de relégation. Les Lavallois ont pour mérite d'avoir su accrocher des points aux bons moments pour ne pas tomber dans la zone de relégation. De la fin août au début octobre, la formation mayennaise avait remporté une seule rencontre lors d'un déplacement à Quevilly Rouen (1-3). Depuis quelques semaines, les Lavallois se sont montrés plus fringants avec une belle victoire face à Caen (4-0) et un nul contre le Paris FC (0-0). Le week-end dernier, les partenaires de Roye ont confirmé le regain de forme en dominant Niort (2-1). A noter que lors de cette rencontre, le milieu de terrain corse de Laval, Julien Maggiotti a signé son 7but de la saison.

En face, Valenciennes semble avoir fait un choix judicieux lors de l'intersaison en confiant l'équipe à Nicolas Rabuel. Le technicien maison connaît une première saison intéressante puisque sa formation se trouve en 5e position avec seulement 4 points de retard sur le 2, Bordeaux. Les Nordistes sont donc toujours dans la course pour la montée en Ligue 1. Après avoir décroché 3 victoires de rang en championnat, Valenciennes a perdu des points lors des deux dernières journées face à deux adversaires directs, Grenoble (0-1) et Caen (1-1). Equipe bien en place n'ayant perdu qu'1 seul de ses 6 derniers matchs toutes compétitions confondues, Valenciennes devrait offrir une belle résistance face à Laval. Lors de cette affiche, le club nordiste semble en mesure d'accrocher au moins le point du nul.