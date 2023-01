Pronostic Laval Rodez : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Laval et Rodez dos à dos

Dans une Ligue 2 passionnante à tous les étages, la lutte pour le maintien bat son plein. Cette affiche entre Laval et Rodez met aux prises deux formations cherchant à conserver leur place dans ce championnat. De retour en Ligue 2 après plusieurs saisons en National, Laval avait réussi une première partie de saison intéressante pour prendre quelques points d'avance sur la zone de relégation, mais depuis la reprise la dynamique est tout autre pour le club mayennais. En effet, le stade lavallois accumule les défaites depuis la reprise. Sévèrement battus par Dijon (5-0) et Amiens (0-3), les Lavallois se sont inclinés en milieu de semaine à Geoffroy Guichard face à une formation stéphanoise lanterne rouge du classement (1-0). Arrivé dans le Forez avec l'objectif de ramener le point du nul, Laval a évolué avec un bloc bas pour contrer les velléités stéphanoises. Ce plan de jeu a parfaitement marché pendant 45 minutes mais s'est effrité en 2période. Le club mayennais fait face à de nombreuses indisponibilités, notamment dans le secteur défensif. Cependant, l'absence la plus importante est celle du milieu de terrain Maggiotti, rayonnant lors de la 1partie de saison. Lors de ce mercato, Laval a recruté le milieu angevin Bobichon pour remplacer Maggiotti, mais aussi l'attaquant Elisor qui avait connu une très belle saison à Villefranche avant de signer en Belgique.

En face, Rodez est sorti de la zone de relégation en milieu de semaine à la faveur de son match nul face à Niort (1-1). Lors de cette rencontre, les Aveyronnais se sont retrouvés menés mais ont su rapidement réagir par l'ancien Clermontois Rajot. Ce point permet donc aux hommes de Santini de sortir de la zone rouge après plusieurs mois englués dans le bas de tableau. La mauvaise passe vécue par le club ruthénois avait poussé les dirigeants à se séparer de Laurent Peyrelade, qui avait permis au club de monter en Ligue 2 et de se maintenir lors de ses premiers exercices. Victorieux à Saint-Etienne avant la trêve, Rodez se montre costaud depuis la reprise, ne concédant qu'une courte défaite sur la pelouse d'une formation sochalienne jouant la montée en Ligue 1 et en dominant ensuite un adversaire direct pour le maintien, Dijon (2-1). De plus, les Aveyronnais ont réalisé l'un des exploits des 32de finale de la Coupe de France en sortant l'AS Monaco aux tirs au but après avoir été mené de 2 buts. Cette opposition entre deux équipes en quête de points pourrait nous offrir un match très serré où les 2 formations pourraient se neutraliser. Mieux à Saint-Etienne, Laval pourrait se réveiller devant son public.