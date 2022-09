Pronostic Laval Pau : analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Laval – Pau avec des buts de chaque côté

Après plusieurs saisons en National, Laval a finalement réussi à accrocher la montée l'an passé en dominant notamment Annecy et Villefranche. Sur l'euphorie de cette montée, les Tangos ont plutôt bien lancé leur saison avec un succès surprise à Bastia (0-2). Ensuite, les Lavallois ont subi la loi d'une équipe de Guingamp (1-2) qui joue le haut de tableau. A l'aise loin de ses bases, l'équipe d'Olivier Frapolli est allée s'imposer sur la pelouse de l'autre promu, Annecy (1-0). Depuis cette victoire, le club lavallois vit un passage plus délicat avec notamment trois revers consécutifs face à Nîmes (1-0), Le Havre (1-3) et Sochaux (4-1). Suite à cette mauvaise passe, les Tangos ont reculé en 14position avec 7 points. Laval est seulement à 3 points de la lanterne rouge qui n'est autre … que Pau.

De son côté, Pau connaît la chanson question maintien puisque le club béarnais a dû lutter ces deux dernières saisons pour conserver sa place. Cet été, la formation paloise a perdu de nombreux cadres comme Lobry, Armand, Essende ou Aubin. Cette accumulation de départs explique certainement l'entame compliquée des Palois, qui occupent la dernière place du classement avec 4 points pris. Depuis l'entame de saison, Pau n'a toujours pas remporté de matchs et a seulement pris des points lors de matchs nuls. Lors des dernières journées, Pau a montré un visage plus conquérant en accrochant une équipe de Caen (1-1) qui joue le haut de tableau et une formation de Saint-Etienne (2-2) qui tente de s'extirper de la zone de relégation. Lors de ces rencontres, le salut est venu d'Henri Saivet auteur de trois coups-francs. Cette opposition entre deux équipes qui semblent à fois capable de marquer à tout moment mais aussi de concéder un but sur la moindre occasion, pourrait offrir un match avec des buts de chaque côté. Comme lors des 2 dernières rencontres de Laval et des 3 dernières de Pau.