Pronostic Laval Niort : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Laval enfonce Niort

Après avoir passé 5 saisons en National, Laval a retrouvé les joies de la Ligue 2 et doit désormais parvenir à se maintenir. Cette mission ne sera pas simple avec les 4 relégations de fin de saison. Actuellement, la formation mayennaise se trouve en 14position avec 2 points d'avance sur le 1relégable et 3 sur le dernier qui n'est autre que Niort. Dans cette Ligue 2 très serrée en bas de tableau, tout reste possible. Avant la coupure Coupe de France, Laval avait enregistré deux bons résultats avec une très belle victoire à domicile contre Caen (4-0) et un nul face au Paris FC (0-0). En revanche, les Lavallois se sont fait éliminer d'entrée en Coupe de France suite à leur revers contre Orvault. Deux des éléments importants des Tangos sont le milieu corse Maggiotti et l'attaquant Naidji. En face, Niort est reparti à devoir lutter pour le maintien. Passé proche de la correctionnelle à 2 reprises lors des 3 dernières saisons, les Chamois font partie des équipes menacées par cet exercice avec 4 descentes. Pour l'instant, la formation des Deux-Sèvres se trouve en position de lanterne rouge. En revanche, grâce à son succès sur Dijon (2-1) lors de la dernière journée, les Chamois se sont replacés dans la lutte pour le maintien puisqu'ils ne comptent qu'un seul point de retard sur la première formation non relégable. Contre Dijon, les hommes de Rui Almeida ont arraché la victoire dans les arrêts de jeu avec deux buts inscrits dans le temps additionnel. Sur leur lancée, les Niortais ont pris le dessus sur Merignac en Coupe de France. Devant son public, Laval pourrait surfer sur son large succès obtenu face à Caen pour s'imposer face des Niortais qui ont perdu 4 de leurs 5 derniers déplacements (pour 1 match nul)